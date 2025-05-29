В Госдуме резко отреагировали на отказ литовцев выйти на церемонию награждения с россиянами

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев заявил, что литовские пловцы отказались выйти на церемонию награждения с россиянами от страха, передает «ВсеПроСпорт».

«Литовские пловцы сделали хуже только себе, своей стране. Они хотели показать, что они маленькая гордая страна. Ничего подобного. Они сбежали с пьедестала почета от страха перед ответственностью», — сказал Свищев.

Спортсмены из Литвы Аушра Гарджюлене, Лина Белинене и Сигитас Каткявичюс отказались от участия в церемонии награждения на Всемирных играх ветеранов спорта на Тайване из-за того, что на пьедестале были россияне.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее тренер сборной Украины Александр Косинов допустил возвращение России в международный спорт.