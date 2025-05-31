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В Госдуме сомневаются, что Овечкин сыграет в России

Депутат Журова сомневается, что Овечкин сыграет в КХЛ
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Nick Wass/AP

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сомневается, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает «ВсеПроСпорт».

«Мне кажется, после НХЛ Саша Овечкин точно вернется в Россию. Но будет ли он играть в КХЛ, это вызывает сомнения. Все-таки и возраст уже серьезный, и травмы могут быть», — сказала Журова.

29 мая появилась информация о том, что «Вашингтон» разослал владельцам клубных абонементов письмо, в котором сообщалось, что сезон-2025/2026 будет для россиянина последним в Национальной хоккейной лиге. После этого журналистка Сэмми Силбер, которая освещает матчи «Вашингтона», заявила, что клуб не отправлял подобных писем. Позднее и сам клуб выступил с опровержением этой информации.

Однако 30 мая супруга Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что следующий сезон действительно станет для игрока последним в НХЛ.

Ранее журналист L'Équipe рассказал о будущем Овечкина в России.

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