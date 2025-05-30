В финале Кубка Стэнли — 2025 сыграют три россиянина

В финале Кубка Стэнли — 2025 сыграют три российских хоккеиста

В финале розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года сыграют три представителя России.

За главный трофей НХЛ поборются голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2024/25 стала «Флорида Пантерз». В ночь на 29 мая команда в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 5:3. «Пантерз» выиграли серию с результатом 4-1.

Вторыми финалистами Кубка Стэнли стали игроки «Эдмонтон Ойлерз». В пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции канадский клуб оказался сильнее «Даллас Старз». Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс центр» в присутствии 18 532 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 6:3. Таким образом, счет в серии до четырех побед после пяти матчей стал 4-1 в пользу «нефтяников».

«Флорида» и «Эдмонтон» уже встречались в финале Кубка Стэнли в прошлом году, Решающая серия 2024 года завершилась со счетом 4-3 в пользу «пантер».

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