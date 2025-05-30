«Локомотив» намерен вернуть воспитанника

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, селекционный отдел столичного клуба прорабатывает возможность возвращения своего воспитанника, однако на данный момент наиболее вероятно, что 23-летний игрок продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Ростов» сыграет в Суперфинале Кубка России против столичного ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее ЦСКА предсказали легкую победу в финале Кубка России.