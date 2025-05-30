Радулов: для меня чемпионство «Локомотива» круче, чем рекорд Овечкина

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов заявил, что победа его команды в Кубке Гагарина — это более впечатляющее достижение, чем снайперский рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова форварда приводит Legalbet.

«Для меня однозначно первое чемпионство «Локомотива» круче, чем рекорд Овечкина. Но я очень рад за Саню — это хоккейный монстр, гений. Он сделал невозможное, но я больше всего на данный момент рад победе «Локомотива», — заявил Радулов.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» впервые в своей истории завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в финальной серии челябинский «Трактор» (4-1).

По итогам плей-офф 38-летний Радулов был признан cамым ценным игроком с 16 (7 голов + 9 передач) очками в 21 матче.

В этом же сезоне Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету легендарного канадца 894 гола, а у российского нападающего на данный момент 897 заброшенных шайб.

Ранее Овечкину предсказали трудности в России.