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КХЛ не будут прерывать чемпионат на Олимпиаду-2026

В календаре КХЛ не предусмотрена пауза на время проведения Олимпиады‑2026
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в календаре турнира нет паузы на время проведения Олимпиады 2026 года, передает «Матч ТВ».

«На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует, поэтому никакой паузы мы не делаем. В случае изменений будем разговаривать с ФХР», — сказал Морозов.

24 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление ОКР. Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК ответил на вопрос о допуске российских хоккеистов до Олимпиады.

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