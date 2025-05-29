«Подняла с колен»: чемпионка ОИ поддержала Вяльбе в борьбе с Губерниевым

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила поддержку действующему президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе в ее противостоянии с журналистом и комментатором Дмитрием Губерниевым. Ее слова приводит РИА Новости.

«При ее руководстве федерация заработала по-новому, потому что до ее прихода был видимый спад. Ее заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трехкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это все ее работа и работа ее команды», — заявила Ишмуратова.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности.