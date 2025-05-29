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«Флорида» с россиянином Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида» Бобровского выбила «Каролину» и сыграет в финале Кубка Стэнли
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Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» стала первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2024/25.

В ночь на 29 мая команда в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде обыграла »Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 5:3.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 ударов из 23 бросков, нанесенных по его воротам.

«Пантерз» выиграли серию с результатом 4-1. В финале «Флорида» сразится с победителем противостояния между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», которые сыграли между собой уже четыре матча. Лидирует «Эдмонтон», он ведет в серии со счетом 3-1.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

«Пантерз» стали лишь второй франшизой за последние 40 лет, которая смогла три года подряд выйти в финал. Ранее это удалось «Тампе-Бэй Лайтнинг», где играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22. За всю историю НХЛ «Флорида» стала девятым клубом, вышедшим в финал три года подряд.

Ранее в Госдуме заявили, что Александр Овечкин может поменять мнение чиновников о пиве на стадионах.

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