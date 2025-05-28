«Вяльбе профукала повестку»: Губерниев уверен в своей победе на выборах главы ФЛГР

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал стопроцентными свои шансы на победу на выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а также высказался о действующей главе организации Елене Вяльбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Международную повестку Вяльбе профукала. Что тут говорить? Каждый норвежец знает, что с Еленой Валерьевной возвращения на международную арену не произойдет. Когда мы вернемся, Елена Валерьевна купит билетик на стоячую трибуну и будет там, потому что аккредитацию ей не дадут», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК. Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе с каждым высказыванием расписывается в своей некомпетентности.