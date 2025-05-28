Ветеран «Зенита» раскритиковал клуб за организацию празднования столетия

Петербургский «Зенит» пригласил ряд ветеранов команды на празднование столетия клуба, однако не обеспечил им должные условия. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Меня пригласили на празднование столетия «Зенита». Я общался с девушкой, которая занималась организационными вопросами. Скажем, мне ехать 2100 километров — хорошо, пусть даже я сам приеду на машине. Но клуб же должен предоставить жилье, чтобы я мог отдохнуть с дороги — неужели «Зенит» не в состоянии себе это позволить? Зачем тогда приглашать, если нет организации? Разве клуб не может обеспечить билеты и гостиницу, чтобы спортсмены могли приехать и иметь день на отдых?

На трибуны билеты предоставляли на двоих людей, потом звали на теплоход с командой и с ребятами, без сторонних людей. Но если потом делаете банкет — пригласите тоже второго человека. Кто-то захотел бы с мамой прийти, с супругой. Если такой клуб, празднующий 100 лет, кого-то приглашает на празднование, организация должна быть на высоком уровне. В противном случае лучше вообще не приглашать», — заявил Деменко.

25 мая «Газпром Арене» прошел матч легенд клуба — встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победу одержала санкт-петербургская команда со счетом 3:1. После матча состоялся речной парад, тематически украшенные теплоходы с игроками и легендами клуба прошли от стадиона до «Севкабель Порта».

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

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