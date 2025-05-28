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«Ростов» может лишиться форварда

«Евро-Футбол.Ру»: нападающим «Ростова» Голенковым интересуются два топ-клуба РПЛ
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нападающий «Ростова» и сборной России Егор Голенков может уйти из клуба, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, форвардом интересуются два топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Текущий контракт Голенкова рассчитан до декабря 2026 года. В прошедшем сезоне РПЛ нападающий провел 25 матчей, где забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее было объявлено имя тренера «Локомотива» в новом сезоне.

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