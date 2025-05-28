Клуб россиянина в шаге от финала Кубка Стэнли

В первом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Кори Перри, а также Каспери Капанен и Адам Хендрик, поразившие пустые ворота. У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Джейсон Робертсон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу канадской команды. Пятая игра в серии состоится в Далласе в ночь с 29 на 30 мая, стартовое вбрасывание состоится в 03.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале за право сыграть в решающей серии плей-офф сражаются «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерз», счет в серии 3:1 в пользу команды из Санрайза.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», обыгравшая в финале 2024 года «Эдмонтон» со счетом 4:3.

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