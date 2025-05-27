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Экс третья ракетка мира назвала россиянку с самой легкой сеткой на «Ролан Гаррос»

Экс-теннисистка Петрова: у Мирры Андреевой самая хорошая сетка из россиян
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Mark J. Terrill/AP

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, а также призер Олимпийских игр Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что у Мирры Андреевой лучшая турнирная сетка на «Ролан Гаррос» среди всех российских теннисистов.

«К сожалению, некоторые из наших теннисистов уже не прошли дальше первого круга, но у них были действительно сильные соперники. У Мирры Андреевой самая хорошая сетка из всех наших девушек. Конечно, не обойдется без борьбы. Андреева в целом может дойти до четвертьфинальной стадии, а там уже посмотрим, кто будет у нее в соперниках», — считает Петрова.

Андреева обыграла в первом круге Открытого чемпионата Франции 98-ю ракетку мира испанку Кристину Буксу и во втором раунде сыграет с 35-м номером рейтинга американкой Эшли Крюгер. В 1/8 финала ее соперницей может стать десятая сеяная испанка Паола Бадоса, а в четвертьфинале потенциальной соперницей посеянной под седьмым номером россиянки будет американка Джессика Пегула, третья ракетка мира.

Ранее бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос».

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