Агент заявил, что у ЦСКА могут быть проблемы из-за незаконного трансфера

Московский ЦСКА может столкнуться с проблемами из-за трансфера аргентинского полузащитника Родриго Вильягры. По информации Legalbet, представители игрока на родине собираются отправить жалобу в юридический комитет Международной федерации футбола (ФИФА), так как считают сделку о переходе Вильягры, заключенную летом, нелегитимной. По их мнению, именно из-за этого футболист не провел за ЦСКА ни одной игры.

Вильягра перебрался из аргентинского «Ривер Плейта» в ЦСКА в марте этого года, когда трансферное окно уже было закрыто. Тем не менее Российский футбольный союз (РФС) дал клубу разрешение на дозаявку игрока. Аргентинский юрист Гонсало Гузман считает данный переход незаконным.

За ЦСКА Вильягра не провел ни одного официального матча, сыграв только в товарищеской игре с сербским «Партизаном» в конце марта. При этом у игрока за время пребывания в России родился сын, которого он недавно зарегистрировал через посольство Аргентины.

Контракт игрока с армейцами действует до лета 2028 года, а его стоимость, по версии Transfermarkt, составляет €5,5 млн.

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