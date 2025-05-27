Знаменитый теннисист назвал причину неудач Медведева

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре Даниила Медведева.

«Мы все-таки помним Даниила в лучших кондициях. И психологически в лучших. Сейчас пул сравнялся, нет таких откровенных лидеров. Может быть, один-два человека – Синнер и Алькарас. И общий уровень очень высокий. Поэтому игроки, от которых вроде бы не ждешь, они прибавляют и набирают. Думаю, что Даня, к сожалению, в определенный промежуток времени перестал прогрессировать. Плюс появилась какая-то неуверенность, а другие становятся лучше. И эти победы, которых мы ждем, не приходили достаточно долго. Была проведена работа, Даня пытается, Даня старается. Не совсем плохие результаты у него, он обыгрывает сильных соперников. Можно где-то ожидать, что будет прорыв», — отметил Ольховский.

Даниил Медведев уступил в матче первого круга «Ролан Гаррос» британцу Кэмерону Норри, которому до этого не проиграл ни одного сета из восьми в их четырех матчах в карьере – 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ранее бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос».