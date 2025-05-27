Опубликованы детали соглашения Карпина с «Динамо»

«РБ Спорт»: «Динамо» и Карпин договорились о контракте на три года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласовал с московским «Динамо» трудовое соглашение сроком на три года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) дал добро на совмещение 55-летним специалистом должностей в клубе и национальной команде.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

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