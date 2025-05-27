В Финляндии десятки человек попали в больницу в ходе турнира по чирлидингу

Yle: десятки финнов слегли с отравлением в ходе турнира по чирлидингу

В Финляндии десятки человек слегли в больницу с отравлением в ходе турнира по чирлидингу в Кераве. Об этом сообщает портал Yle.

«Мы расследуем это как вспышку пищевого отравления», — рассказала журналистам глава службы по надзору за здоровьем Мия Сууркуукка.

По ее словам, спортсмены ели одну и ту же пищу: пасту с курицей и салат. Предполагается, что отравление могли вызвать токсины или норовирус. Еду поставило местное заведение общественного питания.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

26 мая в Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как девять человек, включая четырех несовершеннолетних, попали в больницу с отравлением после посещения одного из кафе в Братске.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами, характерными для пищевой токсикоинфекции — среди симптомов отмечались тошнота, рвота, высокая температура и диарея. Шестеро из них, включая детей, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Братске несколько горожан отравились шаурмой в одном кафе.