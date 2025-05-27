Российский боксер проведет большой бой в Москве или Санкт-Петербурге

Боксер первого тяжелого веса Умар Саламов рассказал о дате и подготовке к бою за титул временного чемпиона и возможных соперников, заявив, что проведет поединок в сентябре в Москве или в Санкт-Петербурге. Слова спортсмена передает его пресс-служба.

«Сейчас я стою четвертым в рейтинге WBO и шестым в рейтинге IBF. В топ-15 давно почти во всех организациях. Мы завершили переговоры по титульному бою. Нам предложили большой бой в сентябре в Москве или в Санкт-Петербурге. Мы охотно взялись за подготовку. Это будет бой за титул временного чемпиона WBA в крузервейте. Возможных соперников пока назвать не могу», — отметил боксер.

Также Саламов заявил, что крайний поединок был проведен перед Рамаданом, пришлось отбоксировать, чтобы не было большого простоя.

«Мы будем постепенно набирать интенсивность тренировок, улучшать кондиции для 12-раундового противостояния, чтобы к сентябрю выйти на пик. Думаю, что это не сложно, в принципе я сейчас в неплохой форме», — добавил спортсмен.

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