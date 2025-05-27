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В Москве состоится мероприятия «Легенды Спорта. Наедине со звездой» с Костей Цзю

31 мая состоится мероприятия «Легенды Спорта. Наедине со звездой» с Костей Цзю
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Антон Денисов/РИА Новости

31 мая в 15:00 в Москве по адресу ул. Петровка, д. 21, стр. 1 состоится эксклюзивное событие в рамках серии мероприятий «Легенды Спорта. Наедине со звездой». Зрители смогут увидеться с легендарным боксером Костей Цзю, сообщает пресс-служба мероприятия.

Костя Цзю на мероприятии, генеральным партнером которого является Университет «Синергия», расскажет о своем пути к чемпионским титулам, расскажет о трудностях, преодоленных на этом пути, и о том, как победы сформировали его личность.

У гостей будет возможность задать свои вопросы и получить честные и откровенные ответы от Кости Цзюю едущий вечера — известный комментатор Виктор Гусев.

Свой первый поединок на профессиональном ринге Цзю провел 1 марта 1992, одолев австралийца Даррелла Хайлза. Последний бой Цзю состоялся 4 июня 2005 года.

Также Цзю становился победителем чемпионата мира по боксу среди любителей в 1991 году. Тот турнир прошел в австралийском Сиднее. Он победил в категории до 63,5 кг.

Ранее Костя Цзю прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевым.

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