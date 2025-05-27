Российская олимпийская чемпионка решила приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене приостановила карьеру на неопределенный срок и думает завершить карьеру в связи с психологической усталостью и нехваткой мотивации, передает РИА Новости.

«Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении. Лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», — сказала Ласицкене.

Ласицкене одержала победу на Олимпийских играх в Токио с результатом 2,04 м.

Также она является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

В 2018 году Ласицкене удалась впечатляющая серия из 45 побед подряд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал российскую чемпионку Ласицкене настоящим олимпийцем.