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Губерниев назвал российскую чемпионку Ласицкене настоящим олимпийцем

Губерниев назвал чемпионку Токио-2020 Ласицкене настоящим олимпийцем

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РИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поддержал слова российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которая назвала «космосом» мировой рекорд украинки Ярославы Магучих, и высоко отозвался о моральных качествах россиянки.

«Маша — исключительная спортсменка, единственная в мире трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Маша — наша гордость и большая умница. Ее лишили возможности поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016, как мы помним, но она победила в Токио-2020. Она — настоящий олимпиец!» — сказал Губерниев.

Ласицкене одержала победу на Олимпийских играх в Токио с результатом 2,04 м.

Также она является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

В 2018 году Ласицкене удалась впечатляющая серия из 45 побед подряд.

Ранее Губерниев назвал мировой рекорд украинки результатом планетарного масштаба.

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