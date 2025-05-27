Медведеву предсказали победу над Норри в матче «Ролан Гаррос»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче первого круга «Ролан Гаррос», в котором Даниил Медведев встретится с британцем Кэмероном Норри.

«Проходимый соперник на грунте. У Дани рабочая сетка – сеяные не такие сильные, как у Хачанова и Рублева. Надо идти. Тот же Норри непростой полуфинал на прошлой неделе проиграл Джоковичу, но я думаю, что Даня должен пройти и показать хороший теннис. В третьем круге может быть Умбер, но это не Алькарас, Синнер или кто-то другой. Даня сейчас 11-й, мог попасть на кого угодно. Сейчас сетка такая, что он может как вылететь по дороге практически где угодно, так и пройти кого угодно», — считает Ольховский.

Медведев и Норри играли в 1/64 финала на «Мастерсе» в Риме, и там Даниил победил в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. После этого англичанин отправился на турнир АТР 250 в Женеву, где уступил в полуфинале сербу Новаку Джоковичу – 4:6, 7:6 (8-6), 1:6.

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