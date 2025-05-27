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Чемпион «Больших шлемов» рассказал, чего ждать от матча россиянина с его обидчиком

Экс-теннисист Ольховский: Хачанов будет фаворитом против Офнера
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Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, дважды побеждавший на турнирах «Большого шлема» в миксте и дважды выходивший в финал в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова в первом круге «Ролан Гаррос» над австралийцем Александаром Вукичем (6:4, 6:4, 6:4) и высказался о матче следующего раунда против австрийца Себастьяна Офнера.

«Победа Хачанова была ожидаема. Карен явно был фаворитом и играет сейчас достаточно неплохо. Дело в том, что в следующем круге будет матч против Офнера, которому он проиграл на предыдущем турнире. Но «Ролан Гаррос» — совсем другие кондиции, и в игре из пяти сетов, мне кажется, Карен будет смотреться намного увереннее. Считаю, во втором круге он будет явным фаворитом», — отметил Ольховский.

Перед «Ролан Гаррос» на турнире в швейцарской Женеве также на грунте Хачанов проиграл Офнеру в четвертьфинале – 6:4, 4:6, 4:6. Сейчас 29-летний польский теннисист занимает 108-е место в мировом рейтинге АТР, в то время как Хачанов стоит на 24-й позиции.

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