Назван фаворит Суперфинала Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что московский ЦСКА является фаворитом Суперфинала Кубка России с «Ростовом», передает «Матч ТВ».

«Две неуступчивые команды встретятся. Если кто‑то думает, что ЦСКА легко победит, то не торопитесь. Игра будет очень сложная. Без вопросов — ЦСКА какой‑то фаворит, но «Ростов» просто так не отдаст игру», — сказал Ловчев.

ЦСКА завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 30-ти туров столичный клуб под руководством Марко Николича набрал 59 баллов. «Ростов» занял восьмое место, набрав 39 очков.

В марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024, победителем которого стала сборная Испании, и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара».