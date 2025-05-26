Африканская сборная не против сыграть с Россией

Сборная Ганы не против провести матч с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару заявил, что ганская сборная не против сыграть товарищеский матч с Россией, передает Sport24.

«Если Россия действительно желает сыграть с нами, то будем ждать предложения от них», — сказал Окрару.

В марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024, победителем которого стала сборная Испании, и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России через два года может вернуться на международную арену.