Чемпион ОИ порадовался возвращению Овечкина в Россию

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет обделен вниманием во время своего нахождения в России. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Саша Овечкин, конечно же, воспринимает Россию как свою родину, других разговоров и быть не может. Вчера мы с ним посидели, сегодня у его младшего сына Ильи день рождения. Он привез в Россию всю свою семью, и им надо успеть отпраздновать день рождения у младшенького. Я думаю, что во время нахождения в России Саша вниманием обделен не будет», — заявил Фетисов.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» играет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее обладатель Кубка Гагарина рассказал о первых шагах Овечкина в профессиональном спорте.