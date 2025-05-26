Тренер СКА Ротенберг поздравил США с победой на чемпионате мира по хоккею

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале поздравил сборную США с победой на чемпионате мира по хоккею.

«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира в первые за 92 года. Тем интересней будет игра Россия — США в будущем», — написал Ротенберг.

В финале США обыграли Швейцарию. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Американские хоккеисты забросили шайбу в первом овертайме, ее автором стал Тейдж Томпсон.

В матче за бронзовые награды сборная Швеции разгромила национальную команду Дании со счетом 6:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Ротенберг назвал сборные, которые сможет обыграть Россия после возвращения.