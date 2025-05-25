Глава «Зенита» поделился мнением о Дзюбе

Глава «Зенита» Медведев о Дзюбе: он горячо переживал за поражения

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о бывшем нападающем клуба Артеме Дзюбе, заявив, что он является большим футболистом, передает «Матч ТВ».

«У нас в «Зените» это был человек, который горячо переживал за поражения и умел радоваться победам. Мы, кстати, много раз с ним устраивали всякие соревнования, пробивали пенальти, играли в теннис», — сказал Медведев.

9 марта 2025 года Дзюба, выступающий сейчас за тольяттинский «Акрон», забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее в «Акроне» ответили на вопрос о судьбе Дзюбы в команде.