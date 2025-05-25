Легендарный канадский хоккеист обратился к Овечкину

Хоккеист Мессье обратился к Овечкину: ты объединяешь людей вокруг себя

Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин объединяет людей вокруг себя, передает Russian Machine Never Breaks..

«Ты вовлек всех в погоню за рекордом Гретцки в этом сезоне. И, на мой взгляд, это свидетельство настоящего лидера — того, как ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя», — сказал Мессье.

Овечкин получил Приз Марка Мессье, который вручается хоккеисту, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» играет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин показал подаренные Евгением Малкиным дорогие часы.