Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

США и Швейцария сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Сборные США и Швейцарии сыграют в финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании и Швеции.

США обыграли в полуфинале Швецию. Встреча завершилась со счетом 6:2. Швейцарцы в своем полуфинале победили датчан. Матч завершился со счетом 7:0.

Решающий матч турнира состоится 25 мая. Команды выйдут на лед в 21:20 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.