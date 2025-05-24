Экс-футболист «Зенита»: правда, что владелец «Краснодара» заслуживает чемпионство

Бывший футболист Владислав Радимов заявил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заслужил победу в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Для Галицкого победа важнее, чем для «Зенита»? Думаю, для обоих, но да, правда в словах, что Галицкий долго к этому шел и заслуживает чемпионство, конечно, есть», — сказал Радимов.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ перед последним туром.