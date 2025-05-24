Стало известно, почему капитан «Динамо» пропустит игру с «Краснодаром»

Legalbet: Бальбуэна не сыграет с «Краснодаром» из-за обиды на «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропустит матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за обиды на клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, южноамериканец уведомил клуб о нежелании отправляться на выезд в Краснодар из-за того, что руководство бело-голубых не предлагает ему новый контракт.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что два лидера «Динамо» могут пропустить игру с «Краснодаром».