Мона Лиза болеет за «Зенит», заявил Медведев

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, как оживленная с помощью искусственного интеллекта Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи призналась, что болеет за петербургский клуб.

«Раз зашла речь о выставках. Еще не все об этом знают, но замечали когда-нибудь, как с помощью искусственного интеллекта оживляют картины великих мастеров. Новый технический прорыв, что они не только двигаются и улыбаются, но и отвечают на вопросы. Мону Лизу спросили, за кого она болеет. И она к удивлению итальянцев сказала: «Я болею за «Зенит», — заявил он.

После 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера на один балл. На третьем месте расположился московский ЦСКА, имеющий в активе 56 очков. Такое же количество баллов имеет столичное «Динамо». На два балла от них отстает «Спартак».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Примечательно, что судьба чемпионства в прошлом сезоне РПЛ также решалась в последнем туре, где ключевым был матч «Краснодара» и «Динамо».

Ранее Медведев заявил, что болеет за «Динамо».