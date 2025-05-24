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«Шансы ничтожны»: Губерниев о возможном допуске России на ОИ-2026

Журналист Губерниев назвал ничтожными шансы России попасть на ОИ-2026
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что устал верить в возможный допуск сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что наши шансы принять участие в Олимпиаде во всех видах спорта минимальны, почти ничтожны. И мы готовимся в очередной раз, уже четвертый сезон, даже четвертый с половиной проводить зиму в России. Это касается хоккея, лыж, биатлона и всего остального», — заявил он.

24 мая латвийский спортивный телеканал сообщил, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение не допустить сборную России до участия на Олимпиаде-2026. Вместо россиян на Олимпийских играх выступит следующая по рейтингу команда — ей станет сборная Франции. При этом в Федерации хоккея России эту информацию опровергли.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее бывший тренер сборной России высказался о недопуске российских хоккеистов на Олимпиаду.

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