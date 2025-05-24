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Овечкин с семьей, предположительно, отправился в Россию

Шубская опубликовала видео взятого, предположительно, в Россию багажа
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Nick Wass/AP

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором показан их багаж в аэропорту. Предположительно, спортсмен вместе с семьей отправился в Россию.

На ролике показано, что красные сумки с логотипом «Вашингтон Кэпиталз», а также чемоданы заняли несколько тележек.

«Как обычно, летим «налегке», — подписала видео Шубская.

20 мая агент Глеб Чистяков, который представляет интересы Овечкина, заявил, что хоккеист приедет в Россию в конце мая. По его словам, у спортсмена есть определенные планы, о которых он сам расскажет.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в НХЛ.

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