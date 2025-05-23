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Рублев вышел в финал турнира в Германии

Рублев крупно обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Гамбурге
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Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. В активе Рублева четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из семи.

В решающем матче россиянин сразится с итальянцем Флавио Коболли, который обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 2:6, 7:5, 6:4.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее стало известно, что российская теннисистка сыграет в финале турнира во Франции.

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