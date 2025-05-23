Булыкин назвал условие, при котором Гусев останется тренером «Динамо»

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России и московского «Динамо», а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими мыслями о том, останется ли Ролан Гусев главным тренером «Динамо» на следующий сезон.

«Я бы оставил, но у руководства другое мнение, другие задачи. Их задача – выигрывать как раз в таких ответственных матчах, как с «Краснодаром». И если у команды не получается, то здесь нужен будет тренер, у которого есть опыт и трофеи. Могут посмотреть в сторону другого специалиста, хотя я за Гусева. Могут, как всегда, искать другого тренера и тратить кучу денег, чтобы показать хорошие результаты. А пока ни трофея, ни борьбы за чемпионство», — считает Булыкин.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после поражения команды в Кубке России от московского «Спартака» (1:2), когда в отставку был отправлен Марцел Личка. После этого бело-голубые выиграли три встречи Российской премьер-лиги и перед последнем туром ведут борьбу за третье место, уступая ЦСКА только по личным встречам. В заключительном туре «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», которому победа необходима для гарантированного оформления первого в клубной истории чемпионского титула.

Ранее был назван фактор, который может повлиять на чемпионство «Краснодара».