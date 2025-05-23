На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал условие, при котором Гусев останется тренером «Динамо»

Булыкин: оставил бы Гусева, но у руководства «Динамо» другое мнение
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной России и московского «Динамо», а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими мыслями о том, останется ли Ролан Гусев главным тренером «Динамо» на следующий сезон.

«Я бы оставил, но у руководства другое мнение, другие задачи. Их задача – выигрывать как раз в таких ответственных матчах, как с «Краснодаром». И если у команды не получается, то здесь нужен будет тренер, у которого есть опыт и трофеи. Могут посмотреть в сторону другого специалиста, хотя я за Гусева. Могут, как всегда, искать другого тренера и тратить кучу денег, чтобы показать хорошие результаты. А пока ни трофея, ни борьбы за чемпионство», — считает Булыкин.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после поражения команды в Кубке России от московского «Спартака» (1:2), когда в отставку был отправлен Марцел Личка. После этого бело-голубые выиграли три встречи Российской премьер-лиги и перед последнем туром ведут борьбу за третье место, уступая ЦСКА только по личным встречам. В заключительном туре «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», которому победа необходима для гарантированного оформления первого в клубной истории чемпионского титула.

Ранее был назван фактор, который может повлиять на чемпионство «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами