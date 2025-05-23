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«Наша команда навсегда!» хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок на место катастрофы

Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне

Ярославский «Локомотив» привез Кубок Гагарин к мемориальному комплексу в Туношне на месте авиакатастрофы, в которой в сентябре 2011 года погибли игроки команды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба.

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — говорится в сообщении.

7 сентября 2011 года самолет Як-42 разбился при наборе высоты, выполняя рейс в Минск на стартовый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Локомотив» должен был сыграть против местного «Динамо». В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту игроки, тренеры и члены персонала «Локомотива». После этого клуб пропустил тот сезон и вернулся в лигу в кампании-2012/13.

Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного приза Континентальной хоккейной лиги. В финальной серии команда из Ярославля одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии прошел на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. Челябинская команда усилиями Стивена Кэмпфера сравняла счет на 54-й минуте. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

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