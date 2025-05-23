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Булыкин спрогнозировал, как закончится борьба ЦСКА и «Динамо» за третье место

Булыкин: ЦСКА своего не упустит
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, выступавший во время карьеры в том числе за московское «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал ситуацию в борьбе за золотые и бронзовые медали в Российской премьер-лиге перед последним туром.

«Динамо» еще бьется за третье место, хотя ЦСКА, думаю, своего не упустит, так как по личным встречам ЦСКА выше. «Зенит» еще играет с «Ахматом», но от санкт-петербуржцев тут ничего не зависит. Уже второй год они в ситуации, когда все зависит не от них, а от «Динамо» и «Краснодара». Это интересная ситуация, посмотрим, какая развязка нас ждет в конце сезона», — считает Булыкин.

После 29-ти матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко. У ЦСКА и «Динамо», занимающих третье и четвертое места, равенство баллов, но армейцы выше в таблице по результатам личных встреч. В заключительном туре «Краснодар» примет «Динамо», «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а ЦСКА на своем поле сразится с «Пари НН».

Ранее появилась информация, что в России могут запретить Fan ID для ряда граждан.

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