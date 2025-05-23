РФС готов изменить правила ради стоящего на грани банкротства клуба

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию готова изменить регламент и выдать подмосковным «Химкам» временную лицензию до 20 июня, чтобы клуб успел решить финансовые проблемы. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Комиссия намерена объявить об этом решении 23 мая. После этого должны состояться стыковые матчи между 13-14 командами Российской премьер-лиги (РПЛ) и 3-4 клубами Первой лиги.

«Если к сроку «Химки» не решают свои проблемы, то, вдумайтесь, назад возвращают один проигравший стыки клуб (если такой будет). Если вылетят две команды, то приоритет по возвращению будет у той, что заняла 13-е место в РПЛ. Если обе команды из Вышки сохранятся, то в элите останется и 15-й клуб тоже», — указал он.

При этом, если подмосковный клуб закрывает вопрос с долгами, то остается так, как было.

«Химки» идут на 11-м месте в турнирной таблице национального первенства. Карпов отмечает, что финансовые проблемы в клубе составляют по разным оценкам от 700 млн до 1,2 млрд рублей.

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