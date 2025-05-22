Стали известны призовые игроков «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина

Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» получат премию около ₽1 млрд за победу в финале Кубка Гагарина. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что потолок зарплат в текущем сезоне Континтентальной хоккейной лиги (КХЛ) составляет ₽900 млн, но в эту сумму не входят премиальные.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Локомотива» установил редкое достижение.