«Локомотив» готов продать давшего скандальное интервью игрока

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян, давший резонансное интервью после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, может быть продан по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, к защитнику продолжают проявлять интерес андалусийская «Севилья» и итальянская «Верона». Отмечается, что после выхода интервью руководство «Локомотива» готово снизить финансовые требования по трансферу и готово согласиться на сделку при предложении в размере €2–3 млн.

После игры с ЦСКА Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

Ранее в РФС подтвердили поломку Кубка России.