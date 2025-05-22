В РФС подтвердили поломку Кубка России

В РФС подтвердили информацию о поломке Кубка России

Департамент мероприятий и маркетинговых мероприятий Российского футбольного союза (РФС) подтвердил новость о том, что трофей за победу в Кубке России был разрушен при производстве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя РФС, к матчу трофей будет восстановлен и затем вручен победителю.

«На производстве может случиться всякое, но победитель без трофея точно не останется», — заявили в департаменте.

В Суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане занимают девятую позицию, набрав 38 очков после 29 проведенных встреч. Армейцы с активом в 56 баллов располагаются на третьей позиции.

Ранее стало известно, сколько продано билетов на финал Кубка России.