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Советник министра спорта оценил шансы выступить на ОИ-2028

Советник министра спорта Мусульбес заявил о позитивных раскладах перед ОИ-2028
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Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта России Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» заявил, что российские спортсмены могут рекордно выступить на Олимпийских играх 2028 года в США.

По его словам, российская школа борьбы является сильнейшей.

«Конкуренция порождает прогресс, российская борьба является лучшей в мире — это все признают и понимают, что с нами невозможно конкурировать. Международный олимпийский комитет очень оптимистично смотрит на происходящее, я уверен, что в Лос-Анджелесе у нас все будет хорошо. Хочу попросить тренерский штаб как сборной России, так и в регионах, на местах, чтобы они старались сохранить талантливых спортсменов», — заявил Мусульбес на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее бывший чемпион мира из России победил в последнем бою в карьере.

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