УЕФА изменил правило, касающееся чемпионата Европы — 2028

Не все страны – хозяйки чемпионата Европы — 2028 по футболу смогут принять участие в заключительной стадии турнира. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. УЕФА предоставит для четырех стран только две путевки в групповой этап. Их получат команды, которые займут наивысшее место в отборочном раунде, но при этом не квалифицируются на турнир с первого места или одного из восьми лучших вторых мест.

Всего на Евро сыграют 24 команды. 20 из них будут определены путем квалификации: 12 сборных-победительниц своих групп и восемь команд, которые станут лучшими среди вторых мест. Еще две команды разыграют оставшиеся команды, занявшие вторые строчки, и лучшие команды Лиги наций, которые не пройдут на Евро через отбор напрямую.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией.