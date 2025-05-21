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Тренер сборной — о Большунове: все переживания у него внутри

Тренер Бородавко рассказал о рабочих отношениях с лыжником Большуновым
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Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не выносит переживания на публику. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Как история с домом родителей Большунова и ситуация с Еленой Вяльбе повлияла на его настроение и тренировки? Лучше задать этот вопрос Александру. Мы с ним больше поддерживаем рабочие отношения. Говорили, конечно, о доме его родителей — все переживания у него внутри. Лучше спрашивать его», — сказал Бородавко.

В начале мая дом родителей Большунова был разрушен в результате атаки ВСУ. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

В среду, 21 мая, разгорелся скандал вокруг слов президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Большунов получает 140 тысяч рублей в месяц и «нормальные деньги» может заработать лишь благодаря рекламе. Спортсмен в ответ на это заявил, что никогда не жаловался на зарплату и слова Вяльбе оскорбили его.

Ранее Вяльбе объяснила скандальные слова про зарплату Большунова.

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