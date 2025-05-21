«Слезы сдержать было сложно»: Акинфеев о гала-матче ЦСКА

Акинфеев признался, что ему было сложно сдержать слезы во время гала-матча ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале высказался о гала-матче, посвященном 20-летию победы клуба в Кубке УЕФА.

«Это был не просто футбол. Это была машина времени. Когда мы увидели полные трибуны, то уже и слезы сдержать было сложно. Спасибо ЦСКА, спасибо моим братьям на поле, спасибо болельщикам», — написал Акинфеев.

18 мая команда ветеранов ЦСКА крупно обыграла сборную европейских клубов в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 5:1. Хет-трик в составе армейской команды оформил бразилец Вагнер Лав, еще по одному голу на свой счет записали Алан Дзагоев и Милош Красич. Единственный мяч за сборную европейских клубов забил Дидье Дрогба.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, одержав победу над португальским «Спортингом». Для «Спортинга» это был второй выход в финал турнира под эгидой УЕФА (португальский клуб играл в финале кубка обладателей кубков 1964 года, где обыграл венгерский МТК), а для ЦСКА этот поединок стал первым на таком уровне. Финал завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Ранее легендарный игрок ЦСКА сравнил команду своего года с нынешним составом.