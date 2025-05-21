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Тренер «СКА-1946» раскритиковал фанатов «Спартака» за кричалки в адрес Ротенберга

Тренер «СКА-1946» подверг критике фанатов «Спартака» за оскорбительные кричалки
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Ска-1946» Герман Титов раскритиковал фанатов московского «Спартака» за оскорбительные кричалки в адрес наставника СКА Романа Ротенберга, передает группа МХК «Спартак» в «ВК».

«Классно, что МХЛ переехала на большие арены. Но я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... в молодежном хоккее такие кричалки», — сказал Титов.

Пятая встреча финальной серии завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА-1946». В серии лидирует «Спартак» со счетом 3:2. Шестой матч состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после игры со «Спартаком».

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