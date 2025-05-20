«Дождь идет, колено болит»: теннисист Медведев о травмах

Теннисист Медведев о проблемах со здоровьем: дождь идет, а у меня колено болит

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в эфире YouTube-канала «Больше!» раскрыл, с какими проблемами сталкивается из-за занятий профессиональным спортом.

«Сейчас там дождь идет, а у меня колено болит, еще что-нибудь, да, но это, в принципе, у всех людей такое бывает с возрастом, а у спортсменов это будет хуже. У нас еще, я думаю, не самый такой ужасный спорт, там есть американский футбол, там же были какие-то исследования, что они в 50 лет, у них там с головой тяжело», — заявил он.

13 мая Медведев уступил итальянцу Лоренцо Музетти и не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее Медведев заявил об оскорблениях от фанатов на престижном турнире в Риме.