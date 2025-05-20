Экс-тренер «Локомотива» рассказал, кто был ближе к победе в матче с ЦСКА

Тренер Эштреков: ЦСКА был ближе к победе в матче РПЛ, чем «Локомотив»

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков заявил, что столичный ЦСКА был ближе к победе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), чем красно-зеленые, передает «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА был ближе к победе? Если брать по моментам, то да, ближе был ЦСКА. Особенно во втором тайме, когда хозяев спасал Митрюшкин. А у «Локомотива» явных голевых моментов не было», — сказал Эштреков.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. «Локомотив» дважды забил в первой половине игры: дубль на счету Дмитрия Воробьева, он отличился на 10-й и 25-й минутах. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание, а на 80-й равным счет сделал Матвей Кисляк.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занимает шестую строчку, набрав 50 баллов. ЦСКА продолжает оставаться на третьей позиции — у коллектива 56 очков и он опережает «Динамо» по дополнительным показателям.

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